تنطلق منافسات البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى اليوم على مضمار وميدان الاتحاد في منطقة كيفان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من 30 منتخبا آسيويا وتستمر لمدة 4 أيام.



ويتضمن جدول منافسات الفترة الصباحية لليوم الأول إقامة نهائي واحد وهي مسابقة رمي المطرقة للناشئات وتصفيات مسابقات 100 متر عدو للجنسين و400 متر عدو للناشئين و3 مسابقات في منافسات العشاري للناشئين وهي 100 متر عدو والقفز الطويل ورمي الجلة.



وتشمل الفترة المسائية إقامة 5 نهائيات وهي مسابقات رمي الجلة للناشئين والناشئات والقفز الطويل للناشئات وسباقا 1500 متر للناشئات والناشئين إضافة الى تصفيات مسابقة 110 أمتار حواجز للناشئين كما ستقام مسابقتان ضمن منافسات العشاري وهي القفز العالي وسباق 400 متر عدو.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي ان اللجنة أتمت كافة استعداداتها الفنية والتنظيمية وجميع الفرق وصلت وبدأت تدريباتها بالفعل.



وأوضح ان البطولة شهدت في هذه النسخة مشاركة قياسية من مختلف أنحاء القارة ما يعد نجاحا للاتحاد.



وذكر ان المنتخب الوطني سيشارك بـ 37 لاعبا ولاعبة منهم 29 لاعبا و8 لاعبات سيتنافسون بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة، معربا عن أمله أن يحقق لاعبو ولاعبات أزرق القوى أكبر عدد من الميداليات في منافسات البطولة.



إلى ذلك، عقد صباح أمس في فندق الميلينيوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور مدير البطولة فاروق الشاعر وممثلين عن الاتحاد الآسيوي للعبة.