مبارك الخالدي



وافق اتحاد كرة القدم على اقامة مباراة دولية ودية بين منتخبنا الوطني الاول ومنتخب لبنان في اطار استعدادات منتخب الارز لخوض الاستحقاقات المقبلة، وكان الاتحاد اللبناني قد اعلن امس عن تلقيه موافقة الاتحاد الكويتي.



والمباراة التي من المقرر أن تقام 20 نوفمبر المقبل هي الاولى للأزرق بقيادة واشراف المدرب البرتغالي روي بينتو الذي تم التعاقد معه مؤخرا لقيادة المنتخب، حيث وصل الى البلاد الاسبوع الجاري.



ومن المقرر ان يقوم الجهاز الفني بمتابعة مباريات الجولة السابعة لدوري زين الممتاز للوقوف على الحالة الفنية للاعبين، كما ان المباراة تضع اتحاد كرة القدم على المحك في اطار اعلانه عن عدم الاعتماد على اللاعبين كبار السن والبدء في بناء منتخب واعد من لاعبي المنتخب الأولمبي والشباب باستثناء مركز حراسة المرمى.



وفي جانب آخر، يعقد مدربو منتخبات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 سنة لكرة القدم مؤتمرا صحافيا في الساعة 12 ظهر اليوم في فندق الميلينيوم للحديث حول التصفيات وحظوظ كل منهم.

الجدير بالذكر ان المجموعة تضم منتخبات الكويت واستراليا والعراق والهند حيث اكتمل عقد وصول المنتخبات امس.