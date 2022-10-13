قرر اتحاد الكرة الطائرة إنهاء عقود الأجهزة الفنية والإدارية بالاتحاد والبحث عن طاقم فني وإداري جديد لقيادة منتخبات اللعبة في الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد امس برئاسة د.عبدالهادي الشبيب رئيس الاتحاد وحضور نائبه نايف الخميلي وأمين السر عبدالله الغرير وأمين الصندوق خلف الهاجري وعضو مجلس الإدارة بدر عبدالرحمن الكوس، كما اعتمد مجلس الإدارة الموعد الجديد لبطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة المقرر أن تستضيفها الأردن التي كان مقرر أقامتها من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل، حيث تم تأجيلها لتقام خلال الفترة من 13 إلى 24 من الشهر نفسه، وذلك بناء على طلب الاتحاد الأردني للكرة الطائرة مستضيف البطولة.



يذكر أن الاتحاد اعتمد في وقت سابق تشكيل وفد منتخب السيدات لبطولة غرب آسيا برئاسة د.استقلال الرقم رئيسة اللجنة النسائية ومديرة المنتخب حميدة اليوسفي، والمدرب التونسي محمد الميموني وتساعده المدربتان سامية النجار وآمال مرزوق وأحمد البلوشي حكم مرافق و14 لاعبة.