أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، عن تنظيم إحدى أكبر البطولات في الكويت لرياضة البادل الحديثة والتي تلقى اهتماما ملموسا وانتشارا واسعا في المجتمع الكويتي، اذ ستنطلق البطولة التي سوف تستمر لثلاثة أيام من 13 حتى 15 أكتوبر بمجمع ملاعب «مساحة» في منطقة الشويخ الصناعية.



تنظيم بطولة الملا أوتوموبيلز للبادل يأتي انطلاقا من حرص مجموعة الملا المتنامي على تعزيز دور الشباب في المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية الهادفة ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية للمجموعة التي تهدف إلى المساهمة من القطاع الخاص في بناء جيل جديد يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلدنا الكويت.

ومن هنا حرصت الشركة على تنظيم أول بطولة بادل لها في الكويت بمشاركة جميع فئات المجتمع من شباب وشابات وقدرات مختلفة من المبتدئين الى المحترفين.



وتعليقا على هذا الحدث قال ستيف براون– رئيس قطاع مرسيدس-بنز الكويت في مجموعة الملا: «سعداء بانطلاق بطولة الملا أوتوموبيلز للبادل إحدى أكبر بطولات البادل محليا بمشاركة واسعة من الشباب والشابات من فئات عديدة من الناشئين والهواة والمحترفين مقدمة من شركة الملا أوتوموبيلز.

كما يسرنا تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية وذلك بتقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمركز الأول في فئة الهواة تشمل عروضا لقيادة أربع سيارات مرسيدس-بنز الفاخرة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمة للفائزين في الفئات الأخرى».



وأضاف: نحرص دائما في مجموعة الملا على رعاية ودعم العديد من الفعاليات والمشاريع المختلفة ذات المردود الإيجابي على المجتمع الكويتي.

وبناء عليه، تأتي بطولة الملا أوتوموبيلز للبادل انطلاقا من إيماننا الراسخ في المجموعة بضرورة المساهمة من شركات القطاع الخاص في بناء مجتمعات حضارية وصحية وتشجيع الشباب والشابات على ممارسة الأنشطة الرياضية لبناء وتعزيز دورهم المهم في خلق مستقبل زاهر لهم وللكويت.



البطولة تشمل فرقا من 3 فئات من الناشئين والهواة والمحترفين في بطولة مفتوحة لمشاركة الشباب والشابات. وتقام البطولة بنظام الفرق - شخصين لكل فريق - بخروج المغلوب.

ولتشجيع اللاعبين توفر بطولة الملا أوتوموبيلز للبادل جوائز قيمة للفائزين من حيث العدد والقيمة تشمل 4 سيارات مرسيدس-بنز لمدة عام واحد للفائزين بالمركز الأول في فئة الهواة، بالإضافة الى جوائز نقدية قيمة للفئات الأخرى تبلغ قيمتها 11 ألف دينار.

هذا، وقد لاقى التسجيل في البطولة إقبالا كثيفا من قبل الراغبين في المشاركة بهذه الرياضة الشيقة، حيث سجل أكثر من 450 فريقا رغبتهم في المشاركة منذ فتح باب التسجيل.

الجـوائـز



فئة الناشئين - الشباب



٭ المركز الأول 500 دينار لكل شخص



٭ المركز الثاني 250 دينارا لكل شخص



فئة الناشئين - الشابات



٭ المركز الأول 500 دينار لكل شخص



٭ المركز الثاني 250 دينارا لكل شخص



فئة الهواة - الشباب



٭ المركز الأول GLB 200 لكل شخص لمدة سنة



٭ المركز الثاني 500 دينار لكل شخص



فئة الهواة - الشابات



٭ المركز الأول GLA 200 وA Sedan للفائزين لمدة سنة



٭ المركز الثاني 500 دينار لكل شخص



فئة المحترفين Masters- الشباب



٭ المركز الأول 1000 دينار لكل شخص



٭ المركز الثاني 500 دينار لكل شخص



فئة المحترفين Masters - الشابات



٭ المركز الأول 1000 دينار لكل شخص



٭ المركز الثاني 500 دينار لكل شخص





