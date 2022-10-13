ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة السابعة لدوري زين الممتاز بعدما اشتدت المنافسة بين الفرق، حيث يستضيف العربي الذي يحل في مركز متأخر «السابع» بـ 7 نقاط على ملعبه صباح السالم الفحيحيل صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وفي مباراة أخرى يلتقي الساحل الأخير بنقطتين مع الجهراء الثامن بـ 7 نقاط على ملعب نادي الشباب.

ويدخل العربي مباراة اليوم وهو في مركز لا يلبي طموحات جمهوره لتفادي عثرة أخرى بعدما تعادل مع الساحل سلبيا في الجولة الماضية، الأمر الذي سيزيد من مصاعب الفريق بعد أن دخلت فرق المقدمة في سباق على الصدارة.



ولوحظ على الأخضر في مبارياته السابقة افتقاره للجماعية في لعبه كما حصل في مباراته السابقة أمام الساحل، ومازال يعتمد على مهارات السنوسي الهادي ومحمد صولة لتهديد مرمى الخصم، لذلك فإن المدرب روسمير سفيكو مطالب بإيجاد الحلول التي من شأنها تغيير صورة الفريق ومنها إشراك العناصر المحلية المميزة حتى لو كانت على حساب المحترفين.



من جانبه، فإن الفحيحيل تمكن من فرض اسمه في المراكز الـ 4 الأولى بعدما أحسن في خطف النقاط في المباريات الثلاث الأخيرة، وآخرها فوز مستحق على التضامن بهدفين، وقد أحسن مدرب «الأحمر» فراس الخطيب في توظيف لاعبيه حسب قدرات الخصم، كما ساعده وجود عناصر محترفة أبرزهم لويز ويوسف بن سودة.



وفي المباراة الثانية، سيكون الصراع بين الساحل والجهراء لتحسين مركزيهما المتأخرين فالأول مازال في المركز الأخير من تعادلين ولم يحقق أي فوز، لذلك يسعى إلى خطف نقاط المباراة لتنشيط الحالة المعنوية للاعبيه، أما الجهراء فقد انتكس فجأة بعد حقق فوزين على الكويت والقادسية وهبط إلى مركز متأخر بعد خسارته الأخيرة من النصر 1-2، وعلى مدربه ساندي تصحيح وضعه الدفاعي.