حجز كاظمة أولى بطاقات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة بعد تغلبه على منافسه الاتحاد السكندري 106-101 بعد اللجوء إلى وقت اضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 96-96 في قمة مثيرة جمعتهما أمس على صالة الاتحاد ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.

إلى ذلك، تغلب بيروت اللبناني على مواطنه الرياضي 80 - 76 نقطة في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي في البطولة، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي غدا.

واستكملت امس منافسات الدور ربع النهائي في وقت متأخر، حيث التقى الكويت مع دجلة العراقي، والجهراء مع الأهلي المصري، فيما ستخلد الفرق الى الراحة اليوم، على أن تقام غدا الجمعة مواجهتا نصف النهائي.

وكانت منافسات دور الـ16 اختتمت مساء أمس الأول، بعدما حجز الجهراء آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي بفوز مستحق على البشائر العماني بنتيجة 69-53 نقطة، رافقه الرياضي اللبناني الذي تخطى بدوره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80، كما تفوق بيروت اللبناني على السد القطري بنتيجة 87-64.

من جانبه، أكد مدير فريق الرياضي اللبناني مروان دياب أن النسخة الحالية من البطولة تعد من أفضل وأصعب البطولات العربية على الإطلاق، نظرا لوجود عدة فرق مؤهلة للظفر بكأس البطولة، وقال: عدم وجود مرشح مطلق للقب أمر صحي، ومفيد على الجانب الفني للبطولة، وقد شهدنا العديد من الفرق تقدم مستويات فنية عالية، مما يجعل من الصعوبة بمكان التكهن بهوية البطل، ونأمل التوفيق للفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

من جهته، أشاد المدرب التونسي منعم عون المدير الفني لأهلي بنغازي الليبي بالمستوى الرفيع الذي شهدته البطولة في العديد من مبارياتها، وقال: «جاءت ناجحة بكافة المقاييس، سواء على المستوى التنظيمي والإداري حيث العناية التامة بكل التفاصيل، وحسن الضيافة، واحترافية العمل، وكذلك على المستوى الفني، بعدما استمتعنا جميعا بمواجهات من العيار الثقيل، والبطولة فنيا لم تكشف عن كل أسرارها بعد».

وأبدى عون رضاه عما قدمه فريقه أهلي بنغازي الليبي، مضيفا: «اجتهدنا كثيرا، وتغلبنا على الظروف المحيطة، بداية من مجموعة صعبة ضمت الكويت، والاتحاد السكندري المصري، وأهلي حلب السوري، ومن ثم مواجهة الرياضي اللبناني أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، وقد استفاد الفريق كثيرا من الناحية الفنية، كما زادت من خبرات اللاعبين التراكمية، وهذه البطولة تعد هي الأولى للفريق على نطاق المشاركات الخارجية، ونأمل أن نوفق في الفوز بالدوري الليبي الذي يعد هدفنا الأول، ورشح المدرب التونسي فريق الكويت والأهلي المصري للوصول إلى نهائي البطولة العربية».