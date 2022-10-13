مبارك الخالدي



يتجدد السباق الليلة بين فرق المقدمة بدوري تحت 18 سنة لكرة القدم للتمسك بالصدارة مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، وذلك عند الساعة الـ 5:50 من مساء اليوم، حيث تقام 6 مباريات في إطار الجولة، إذ يستضيف الكويت برصيد 9 نقاط فريق السالمية بـ 3 نقاط، ويستقبل كاظمة وله 9 نقاط فريق الجهراء بـ 5 نقاط، كما يسعى القادسية برصيد 7 نقاط لاستعادة نغمة الفوز عندما يستضيف التضامن بلا رصيد من النقاط، ويأمل اليرموك بـ 6 نقاط إيقاف هدر النقاط عندما يستقبل فريق برقان الخالي رصيده من النقاط، فيما يحل الصليبخات بـ 4 نقاط ضيفا على فريق خيطان بنقطة واحدة، كما يستضيف الساحل برصيد 4 نقاط النصر الذي يمتلك 3 نقاط.