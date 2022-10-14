مبارك الخالدي

يستعد منتخبنا الأولمبي لإطلاق برنامجه الإعدادي الأسبوع المقبل تحضيرا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة التي ستقام في مدينة جدة بالسعودية من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسورية ولبنان.

وكان منتخبا العراق واليمن قد اعتذرا عن عدم المشاركة. وينتظر الأزرق «وهو من مواليد 2001» أيضا المشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 سنة في أغسطس 2023 وخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة في سبتمبر 2023 والمؤهلة الى أولمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم تعاقد مؤخرا مع المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي لقيادة الأزرق في المرحلة المقبلة ويساعده المدرب الوطني أحمد عبدالكريم.