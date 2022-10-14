تقام مساء اليوم مواجهتا نصف نهائي بطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت بمشاركة 16 ناديا من 11 دولة، اذ تنطلق المواجهة الأولى في الـ 5 مساء وتجمع كاظمة مع حامل اللقب الأهلي المصري، يتبعها في 7 مساء على صالة اتحاد كرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، القمة الثانية بين الكويت مستضيف البطولة وبيروت اللبناني، فيما تختتم البطولة مساء يوم غد السبت، حيث يلتقي الفائزان على اللقب في الـ 7 مساء، تسبقها في الـ 5 مساء مواجهة الخاسرين على المركز الثالث على صالة اتحاد كرة السلة.



وجاء تأهل الكويت إلى نصف النهائي بعد تغلبه على دجلة العراقي بنتيجة 97-79 أمس الأول في ختام ربع نهائي البطولة، والذي شهد أيضا تأهل الأهلي المصري بعد تغلبه على الجهراء بنتيجة 93-54 في مباراة سيطر على مجرياتها حامل اللقب منذ البداية، مستغلا النقص العدد الذي عانى منه الجهراء بعد إصابة أبرز لاعبيه التونسي صالح الماجري واللبناني وائل عرقجي، كما شهدت منافسات الدور ربع النهائي فوز بيروت اللبناني على مواطنه الرياضي بنتيجة 80-76، كما تأهل كاظمة ثاني ممثلي كرة السلة الكويتية بعد تجاوزه عقبة الاتحاد السكندري بنتيجة 106-101.



ولن تكون مواجهة الكويت وصيف النسخة السابقة مع بيروت اللبناني سهلة على الإطلاق، إذ يسعى «الأبيض» إلى تكرار إنجازه في النسخة السابقة، بعدما تأهل بجدارة إلى النهائي، غير انه سيصطدم بطموحات منافسه بيروت الذي يسعى إلى استعادة أمجاد السلة اللبنانية عربيا، أما المواجهة الأولى في نصف النهائي، فيسعى كاظمة الذي نجح في أقصاء الاتحاد السكندري أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، فإنه سيصطدم بقوة وصلابة الأهلي المصري صاحب الرتم العالي، والذي يمتاز به الفريق، إلى جانب سعيه الحثيث للظفر باللقب العربي للمرة الثانية تواليا.