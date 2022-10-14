ناصرالعنزي - مبارك الخالدي



هل تتغير مراكز المقدمة في دوري زين الممتاز، أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟ الجواب سيكون بعد ختام الجولة السابعة حيث تقام اليوم مباراتان تجمع الأولى كاظمة برصيد 12 نقطة مع التضامن المتأخر في الترتيب بـ 5 نقاط، والسالمية وله 9 نقاط مع النصر برصيد 8 نقاط.



فيما تتجه الأنظار غدا السبت نحو قمة التنافس وصراع الكبار بين الكويت برصيد 13 نقطة وخصمه الدائم القادسية بـ 8 نقاط على ستاد جابر الدولي في مواجهة ذات خاصية منفردة مهما كان موقعهما في الترتيب.



وفي مبــاراة كاظمـــة والتضامن، سيكون «البرتقالي» مرشحا للفوز واعتلاء الصدارة مؤقتا عطفا على الحالة الفنية للفريقين لكن عليه أن يثبت أحقيته بالفوز من خلال تأكيد جدارته في الملعب وأن يحذر من خصمه كي لا يفقد نقاطا هو في أمس الحاجة لها، في حين يأتي التضامن في مركز متأخر ويسعى للفوز قبل أن يدخل في دوامة الهروب من الهبوط، ويغيب عنه اليوم محترفه أبوبكر ديارا لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي خسرها من الفحيحيل 1-2.



وفي المباراة الثانية، سيكون الوضع غامضا بين السالمية والنصر وكلاهما قادر على خطف النقاط الثلاث، والسماوي بقيادة مدربه محمد ابراهيم مازال في دائرة المنافسة، لكن هدره النقاط سيؤخر ترتيبه، كما يجب دراسة تراجع مستوى بعض لاعبيه كما وضح في مباراة القادسية الماضية، أما النصر فقد استعاد عافيته في الجولة الماضية بعد تخطيه الجهراء 2-1.



قمة جماهيرية غداً



وكعادة مواجهة الكويت والقادسية، فإن الجماهير على موعد مع قمة كروية يصعب التنبؤ بنتيجتها، إذ كل فريق قادر على هزيمة الآخر، والكويت يدخل المباراة لتأكيد صدارته التي حافظ عليها في الجولة الماضية، ويملك مدربه رادان غاسانين من العناصر ما يعينه على ذلك، وفي مقدمتهم هداف المسابقة ياسين الخنيسي «7 أهداف» إلى جانب عناصر متجانسة ودكة احتياط قادرة على التمثيل الأساسي.



أما في الجانب القدساوي، فإن مواجهة اليوم تعد أول اختبار صعب لمدربه الصربي بونياك من حيث قوة الخصم وجماهيرية المباراة، ويسعى لتحقيق الفوز مستندا الى عناصر ذات خبرة في مثل هذه المواجهات، وقد قدم «الأصفر» مستوى مرضيا في مباراة السالمية الماضية 1-1 بعد تراجع مستواه في المباريات التي سبقتها، ومازال القادسية يعاني تذبذب مستوى الحراسة بعد ابتعاد حارسه خالد الرشيدي.



العربي والفحيحيل



وكانت الجولة السابعة قد انطلقت أمس بمواجهة العربي والفحيحيل والتي انتهت بفوز العربي على ضيفه الفحيحيل 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس، وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده الى 10 نقاط وبقي الخاسر عند رصيده السابق 9 نقاط.



تقدم الفحيحيل بهدف فابريس نغوما 13 وسجل للعربي محمد الصولة 69 وسيف الحشان 85.



وفي الشوط الأول تفوق الفحيحيل لعبا ونتيجة وفرض حصارا دفاعيا محكما على مهاجمي الأخضر الذي عجز عن فك الشفرة الدفاعية للضيوف فضلا عن العشوائية والبطء الذي تميزت به محاولاته، وحقق الفحيحيل المطلوب من كرة طولية ساقطة اخطأ الدفاع والحارس في التعامل معها لتصل لفابريس نغوما الذي وضعها في شباك الحارس سليمان عبدالغفور 13.

ولم يشكل العربي خطورة حقيقية على مرمى الحارس نواف المنصور.



وفي الشوط الثاني أجرى الأخضر تبديلات هجومية وضغط بقوة، ونجح في إدراك التعادل من تسديدة قوية لمحمد الصولة 69، ورد القائم الأيمن تسديدة للسنوسي الهادي 76 فيما اعتمد الفحيحيل على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة، وأضاف سيف الحشان الهدف الثاني من متابعة جيدة 85 ليخرج العربي بفوز ثمين.