يحيى حميدان



اعتلى الشباب صدارة دوري «زين» للدرجة الأولى عقب فوزه على ضيفه خيطان 3-1 ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.



وجاءت ثلاثية «أزرق الأحمدي» عن طريق السنغاليين عمر ويد (32) ومامي ساهر (72) وأوسيني نداي (80)، فيما سجل لـ «الأحمر والأسود» مهاجمه البرازيلي رينان سيلفا من ركلة جزاء (58)، علما أنه أضاع ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفي مباراة أخرى، تعادل برقان والصليبخات 1-1.



وتصدر الشباب الترتيب مع نهاية القسم الأول برصيد 10 نقاط، وجاء اليرموك ثانيا بـ 9 نقاط، والصليبخات ثالثا بـ 4 نقاط، وخيطان رابعا بـ 3 نقاط، ويأتي برقان في المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.



من جهته، قال مساعد مدرب برقان نواف زياد إن التعادل أمام الصليبخات يعتبر نتيجة غير مرضية لنا، حيث كنا نطمح لتحقيق الانتصار الأول، مشيرا إلى أن هذه المباراة تعتبر الأولى تحت قيادة المدرب الجديد محمد العزب، ولذلك لعبنا بأسلوب مختلف وحتى بعض اللاعبين لعبوا في مراكز يلعبون فيها للمرة الأولى.



وأضاف أن «الذهبي» يعاني من بعض الظروف منها: خوضه المباراة بثلاثة محترفين أجانب فقط، بالإضافة الى الإصابات وعدم حصول جميع من في الفريق على رواتبهم حتى الآن.



وبين زياد أنه والمدرب العزب درسا الصليبخات دراسة كاملة وكنا حريصين على كسب النقاط الثلاث، ولكن إلغاء هدف لنا والنتيجة كانت تشير للتعادل السلبي ساهم في إحباط لاعبي برقان.