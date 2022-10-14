اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مساء الأربعاء بطولة مدرسة الرماية للمتميزين بتوزيع الكؤوس والميداليات على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الأولى بالمسابقات، وهي البطولة التي نظمها نادى الرماية الكويتي للرماة والراميات المتميزين من دورات مدرسة الرماية، واشتملت على مسابقات الرماية الأولمبية لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار لمشتركي مدرسة الرماية.



وأقيم الحفل بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي وأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وجمهور كبير من محبي رياضة الرماية.



وقد أشاد العتيبي بالدور الكبير الذي قام به القائمون على مدرسة الرماية وحرصهم على نشر رياضة الرماية في جميع أنحاء الكويت والعمل على توفير كل الأساليب الفنية والمتطورة في مجال الرماية، كما قال العصيمي إن مجلس إدارة نادي الرماية يتطلع لتكوين قاعدة عريضة من الرماة الواعدين ليكون لهم شأن كبير في المستقبل، متمنيا أن تتواصل إنجازات الرماية الكويتية في مختلف الأصعدة.



وجاءت النتائج على النحو التالي:



٭ رماية بندقية ضغط الهواء 10 أمتار رجال: المركز الأول يعقوب العنزي ثم محمد العصيمي ثانيا فمحمد السبيعي ثالثا.



٭ رماية مسدس ضغط الهواء 10 أمتار رجال: المركز الأول جابر السبيعي تلاه علي سليمان ثم عبدالرحمن نصيب.



٭ رماية مسدس ضغط هواء 10 أمتار سيدات: فازت علياء بوصخر بالمركز الأول ثم عذاري البلوشي ثانية فدلال الهندي ثالثة.



٭ رماية بندقية ضغط هواء 10 أمتار سيدات: المركز الأول رتاج الزيادي ثم فجر الضبيب ثانية فشيماء الإبراهيم ثالثة.