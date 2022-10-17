هادي العنزي



أشاد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بالأداء الذي قدمه السماوي في المباراة التي جمعته مع النصر ضمن منافسات الجولة الـ 7 لدوري «زين» للدرجة الممتازة. وقال إن فريقه قدم أفضل أداء له في الموسم، وسيطر على مجريات المباراة على مدار 90 دقيقة، لكنه وللأسف لم يوفق في ترجمة أفضليته إلى أهداف، لسوء الحظ الذي لازم جميع اللاعبين، ومثل هذه النتائج السلبية تحدث في كرة القدم، رغم أفضلية فريق على آخر.



ولفت إلى أن النصر لم يقدم أداء هجوميا على مدار المباراة، ولم يشكل خطورة على مرمى حارس السالمية أحمد عادي باستثناء تسديدة وحيدة جاءت قبل نهاية المباراة.



وذكر اليوسف أن جميع لاعبي السالمية في أتم الجاهزية لتمثيل الفريق، مضيفا أن الحديث لايزال مبكرا عن بطل مسابقة الدوري. ونأمل أن يكون السماوي منافسا وبقوة على اللقب، وفيما يتعلق بالمهاجم العراقي اسو رستم، فإن مشاركته من عدمها يخضع لحسابات الجهاز الفني، وربما لم يوفق رستم في عدد من المباريات، لكنه يبقى هداف الدوري العراقي.