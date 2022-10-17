توج الفارس عبدالرحمن الفزيع بلقب بطولة نادي الصيد والفروسية المحلية لقفز الحواجز التي أقيمت في مضمار النادي بمشاركة فرسان وفارسات يمثلون الأندية المحلية.

ففي الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم جاء الفزيع أولا بزمن 63.40 ثانية، تلاه فواز السبيعي وعبدالله العوضي ولطيفة الهاجري وشاكر الكاظمي، وقامت بتتويج الفائزين الشيخة منيرة الصباح عضو مدرسة الفروسية، واللواء حقوقي وليد الشهاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وأمين السر المساعد بنادي الصيد والفروسية خليل أسد.



والبطولة هي ثاني بطولة محلية في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حيث أقيمت البطولة الأولى الأسبوع الماضي وفاز بلقب الشوط الرئيسي الفارس فواز السبيعي.



كما فاز الفارس فواز الراشد بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم، تلاه نادية المطوع وفواز السبيعي وعناز العناز ويعقوب النصرالله وعبدالله العوضي، فيما فاز عبدالعزيز العجيل بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم، متفوقا على الفرسان أوس التناك وسعد السعيدي وعلي الخرافي وفيصل الخنيني وماريا بوشهري وحمد العتيبي.



وفي الشوط الأول على ارتفاع 100 سم، جاء الفارس عبدالعزيز الأذينة أولا، تلاه أحمد البغلي وسوجو بابي وسما البرجس ويوسف الراجحي.