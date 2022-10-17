أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بدر العصيمي أن فوز «الأبيض» باللقب العربي هو فوز لكرة السلة الكويتية، ورغم العقبات التي واجهتنا أثناء البطولة بإصابة فهد الظفيري، ومحمد عدنان إلا أن أبطال «الكويت» واصلوا بإصرار سعيهم نحو اللقب العربي.



من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي مجلس إدارة نادي الكويت والجماهير الكويتية بالإنجاز الذي حققه فريق نادي الكويت ما يعكس تطور المستوى الفني لكرة السلة الكويتية، وقد قدم لاعبو الأبيض أداء متميزا خلال البطولة استحقوا من خلاله الفوز باللقب.



إلى ذلك، أبدى مدرب فريق كرة السلة بنادي الكويت، الألماني بيتر شومرز سعادته الغامرة بالتتويج باللقب العربي على حساب الأهلي المصري أول من امس، مؤكدا أن الطريق كان شاقا نحو التتويج، لكننا واصلنا العمل باجتهاد، وقد ظهر الفريق متميزا في الدفاع، فيما عانينا الكثير على الجانب الهجومي، إلا ان الكويت أظهر شخصيته الكبيرة التي يتمتع بها، حيث تأخرنا بالنتيجة في مباراتين مهمتين، إلا أننا لم نستسلم وعدنا، بفضل الجودة العالية التي يتمتع بها أعضاء الفريق.



وأشار شومرز الى أن البطولة جاءت متميزة من الناحية الفنية، حيث ضمت ما لا يقل عن 6 فرق من الطراز الرفيع، مضيفا واجهنا الأهلي المصري في المباراة النهائية، وهي إعادة لنهائي البطولة السابقة، إلا أن الأهلي زاد من قوته بتواجد المحترف والتر هودج، بالإضافة إلى تواجد عدد من اللاعبين الدوليين في صفوفه، وفي المجمل كانت بطولة تنافسية بدرجة كبيرة.