الدوحة - فريد عبدالباقي



حصد نادي «فتيات العيون» برونزية بطولة أكاديمية سبورت لاب النسائية الخليجية لكرة القدم، التي نظمتها لجنة رياضة المرأة القطرية بالتعاون مع أكاديمية سبورت لاب، والاتحاد القطري.



هذا، وقامت رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية لولوة حسين المري، ومؤسس أكاديمية «سبورت لاب» فاطمة الشهواني، ومديرة أكاديمية «سبورت لاب» أمل محمد الكلدي، بتتويج فريق سوبر سوكر «البحرين» بكأس البطولة، والميداليات الذهبية ومبلغ 10 آلاف ريال قطري، وفريق «سبورت لاب» بالميداليات الفضية ومبلغ 8 آلاف ريال، ونادي «فتيات العيون» بالميداليات البرونزية ومبلغ 5 آلاف ريال، وجاء فريق أكاديمية المارد «السعودية» في المركز الرابع.



من جانبها، هنأت رئيس لجنة رياضة المرأة لولوة المري، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكدة نجاح البطولة التي تأتي ضمن الحملة الترويجية لمونديال قطر 2022.



واختتمت فعاليات الدورة الإدارية لإداريي كرة القدم «المستوى الأول» والتي أقيمت تحت إشراف إدارة التطوير بالاتحاد القطري لكرة القدم، بمشاركة 35 دارسا.