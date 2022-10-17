استقبلت السفارة الكويتية بالبرتغال وفد نادي الطموح الرياضي لدى وصوله مطار لشبونة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة لمتلازمة الداون، حيث كان في استقبال الوفد السكرتير الأول بالسفارة الكويتية مشعل الشهاب الذي نقل إلى الوفد تحيات السفير حمد الهزيم وتمنياته بالتوفيق لأبطالنا، وأكد أن المشاركة الكويتية في هذا المحفل العالمي الذي يضم 20 دولة يعد بمنزلة إنجاز يعكس ما يتمتع به رياضيو الكويت من ذوي الإعاقة الذهنية من الرعاية والاهتمام الذي يؤهلهم للمشاركة في أكبر البطولات العالمية، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق الإنجاز ورفع اسم الكويت عاليا.



من جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلي عن خالص الشكر والتقدير لسفيرنا وأركان السفارة الكويتية في لشبونة على حسن الاستقبال، وتيسير كل الإجراءات.



هذا، وانتقل الوفد إلى مدينة البوفيرا التي تحتضن البطولة، حيث بدأت تدريباته استعدادا لخوض المنافسات التي تنطلق اليوم الاثنين.