أضاف منتخب الكويت لألعاب القوى ميدالية ثانية في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات المتواصلة حاليا في البلاد بإحراز اللاعب عبدالعزيز مدلول مساء السبت الماضي الميدالية البرونزية لمسابقة 800 متر عدوا في ثالث أيام البطولة وذلك بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و54 ثانية و55 جزءا من الثانية مقدما أداء جيدا في السباق الذي شهد مشاركة أبرز 10 لاعبين في هذا الاختصاص.



وأعرب مدلول عن بالغ سعادته ببرونزية هذا السباق الصعب الذي يتطلب السرعة والتركيز، مبينا أنه استعد للبطولة بمعسكر خارجي في المغرب بدعم من الاتحاد الكويتي ما أسهم في هذا الفوز، وقال إن هذه الميدالية تعد الأولى له على المستوى القاري بعد فوزه ببرونزية بطولة غرب آسيا التي استضافها لبنان أخيرا آملا إحراز المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.



وكان علي الهندال قد أهدى الكويت أول ميدالية في منافسات البطولة محققا برونزية مسابقة إطاحة المطرقة.



إلى ذلك، أكد الأمين المساعد ورئيس لجنة المنتخبات باتحاد القوى د.مانع العجمي أن حصد برونزيتي الهندال ومدلول بمنزلة باكورة الميداليات في البطولات الآسيوية، مضيفا أن لاعبينا نجحوا في تحقيق أرقام شخصية جديدة خلال مشاركتهم في البطولة الآسيوية وهو ما يعد ذلك إنجازا ومؤشرا للارتقاء بمستوى وأداء لاعبي المنتخب الوطني مستقبلا.



واكد أن اتحاد القوى على استعداد لتقديم كل ما يخدم الرياضة الكويتية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص، مضيفا أن الكويت نجحت في تنظيم هذا التجمع الآسيوي الذي أشاد به الجميع ما يؤكد قدرتنا على تنظيم المزيد من البطولات الدولية.