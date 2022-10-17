يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت الكرواتي رادان غاسانين أن مشكلة فريقه كانت في خط الوسط بعد التعادل مع القادسية 1-1 في ختام الجولة السابعة من دوري «زين» الممتاز.

وأضاف رادان، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن طموح «الأبيض» كان تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للابتعاد أكثر عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، مشيرا الى ان الكويت افتقد التوازن في خط الوسط مع وجود بطء واضح في عملية التحضير وغياب الترابط بين لاعبي الوسط والمهاجمين.



وأردف: «مشكلة الكويت لم تكن في نوعية اللاعبين الذين شاركوا اساسيين ولكن في بعض المشاكل التي واجهتنا في خط الوسط، ونفس هذه التشكيلة لعبت سابقا ولم تكن هذه المشاكل موجودة».

من جهته، قال مدرب القادسية، الصربي بوريس بونياك إن «الأصفر» يفتقد المهاجم الهداف بعد الفرص العديدة التي خلقناها ولكنها لم تجد «المخلص» وهو نفس سيناريو المباراتين السابقتين امام النصر والسالمية.



وأوضح أن القادسية يحتاج الى لاعبين أصحاب جودة أعلى في تحويل الفرص إلى أهداف، مؤكدا أن مشكلة فريقه الأكبر هي اللمسة الأخيرة.



وأضاف بونياك أن غياب فهد الانصاري عن اللقاء كان لعدم جاهزيته الذهنية ولم تحصل أي مشاكل معه وهو فقط يريد اللعب حاله كحال أي لاعب في العالم.