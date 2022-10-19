أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوز فريقه للكريكت في نهائي مباريات اتحاد المصارف، وبهذا الفوز، حافظ فريق الكريكيت في البنك الأهلي المتحد على سلسلة انتصاراته بالفوز بثلاثة نهائيات على التوالي.



وبهذه المناسبة، أفادت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي بأن البنك الأهلي المتحد من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بالرياضة وخاصة الكريكت، وقد سجل البنك نجاحا رياضيا كبيرا على مر السنين سواء بالمشاركة في البطولات مع مختلف البنوك أو بالفوز بهذه البطولات.



وأوضحت: أن رياضة الكريكيت تحظى بشعبية كبيرة بين موظفي البنك الأهلي المتحد، والذين يظهرون حماسا كبيرا لهذه اللعبة المحبوبة، الأمر الذي انعكس بوضوح على الروح التنافسية العالية التي أبداها فريق البنك للكريكت في هذه البطولة.



وأضافت: البنك الأهلي المتحد يحرص كل الحرص على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو كريكت أو بولينغ أو غيرها من الأنشطة الرياضية، ويهتم بمساندة الرياضيين ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، لإيمانه بأهمية الرياضة ودورها في صقل مهارات الشباب البدنية والنفسية والعقلية، موضحة أن البنك يضم فرقا رياضية متميزة من الشباب المتميزين والمتحمسين لحصد البطولات.



وختمت قائلة: نتقدم بالتهاني القلبية الحارة للفائزين وأتوجه بخالص الشكر لجميع المشاركين في هذه البطولة وكذلك المنظمين الذين عملوا على تنظيمها بنجاح وإخراجها في هذه الصورة المشرفة.



وتقدم راجا سودهير كابتن فريق الكريكت بالبنك الأهلي المتحد بالشكر الجزيل لإدارة البنك على الدعم والتشجيع الذي يقدمونه لفريق البنك للكريكت لمساعدتهم على تحقيق النجاح، كما أشاد بدور رابطة الكويت للكريكت لما تقدمه من دعم لتنظيم جميع بطولات الكريكت.