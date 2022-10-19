أعلن بنك برقان عن رعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، وذلك بالشراكة مع الجهة المنظمة شركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبمشاركة كل الجهات الحكومية، والعديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية في الكويت.



يفتتح المنتدى فعالياته تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة النهضة الشاملة للتنمية»، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، ويهدف إلى إطلاق نهضة تنموية شاملة في الكويت تكون فيها التكنولوجيا بشكل عام، وبرنامج الحكومة الإلكترونية بشكل خاص هي الركيزة الأساسية، وتعمل على تحويل مسار الجهود المتضافرة للرقمية في الكويت إلى منحنى تصاعدي، تجني الكويت ثماره بالتزامن مع نتائج ومخرجات رؤية قيادة الكويت السامية 2035 «كويت جديدة».



وقد صرح رئيس الخدمات المصرفية للشركات - نائب المدير العام في بنك برقان محمد الميل، بخصوص هذه الرعاية قائلا: نهدف من خلال هذه الرعاية إلى تمكين جهود الدولة للارتقاء بمشروع الحكومة الإلكترونية الذي يعتبر عصبا أساسيا في الكثير من مسارات التطوير الوطنية، لاسيما قطاع الشركات، حيث تتيح الحكومة الإلكترونية تسهيلات في غاية الأهمية للقياديين والاقتصاديين وأصحاب الشركات، من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الكبرى، والتي تمكنهم من فتح آفاق جديدة لأعمالهم التجارية، وتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، الأمر الذي يدفعهم بشكل أكبر للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي.



من جهته، علق طاهر عبدالعال - مدير المؤتمرات والمعارض في شركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بأن الشركة حرصت خلال تجهيزها للمعرض على توفير حيز كبير للفعاليات التي ستتيح فرصة مناقشة المقترحات وتبادل الآراء حول مستقبل التنمية وطرق تعزيز مسار الرقمنة وتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية، وذلك لمختلف الشخصيات المشاركة والجهات الرسمية والشركات المعنية، كما ستستقبل الجهات الراعية زوارها لتوضيح أهم المشاريع والمبادرات الخاصة بها والمتعلقة بهذا السياق.



ويواصل بنك برقان سعيه لدعم الفعاليات والمبادرات الحكومية وتمكين خطة التنمية الشاملة في البلاد، إلى جانب استمراره في تنفيذ خطته المتكاملة للرقمنة والتطوير التكنولوجي B-Digital، بما يتماشى مع رؤية قيادة الكويت للنهضة التنموية من خلال التكنولوجيا، وعن طريق طرحه للمزيد من الحلول التكنولوجية ورقمنة خدماته، لدفع عجلة تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي في شأن تطوير بنيتها التحتية الرقمية على مستوى واسع.