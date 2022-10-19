قدمت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وشركة تويوتا مستويات جديدة من الأناقة والتطور في فئة سيارات السيدان المدمجة في الكويت مع إطلاق يارس الجديدة كليا، والذي طال انتظاره بفارغ الصبر.

توفر سيارة يارس 2023 الجديدة كليا تجربة استثنائية مخصصة لتعزيز جاذبية الطراز بين سائقي المنطقة المميزين، وذلك عن طريق الدمج بين التصميم القوي والأنيق والراحة الفائقة مع نهج تويوتا الصارم في الجودة والمتانة والاعتمادية.



وحضر حفل الإطلاق فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، وبينغت شولتز الرئيس التنفيذي لعمليات الساير القابضة، إلى جانب هيروشي مياشيتا من تويوتا موتور كوربوريشن-اليابان قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومارتن أهيرن مدير أعمال مبيعات تويوتا، وثيو كروجر مدير عام مبيعات التجزئة، وسافيو ألفاريس نائب مدير عام مبيعات «الأسطول»، وجمع من عملاء الأسطول الكرام وأعضاء فريق مبيعات تويوتا، وبحضور ممثلين عن الصحافة والإعلام.



وصرح ثيو كروغر: لقد اكتسبت سيارات السيدان من تويوتا نجاحا وشعبية في جميع أنحاء العالم بشكل خاص ولديها بصمة ملحوظة، إلى جانب تحقيقها مبيعات قوية وحصصا سوقية في الأسواق الأكثر تنافسية.

نحن نرى الملايين من عملاء يارس في جميع أنحاء العالم يتمتعون بابتسامة عريضة من الرضا، وهي سيارة رائعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.



وقال سافيو ألفاريس: وتظهر نتائج أبحاثنا أن مستخدمي يارس يجدونها عملية للغاية ومريحة للاستخدام الشخصي أو العمل واقتصادية من حيث استهلاك الوقود وكذلك الصيانة، تم تطوير يارس الجديدة مع أخذ احتياجات العملاء الفعلية لخلق تواصل عاطفي أقوى مع السيارة في الاعتبار.



وبهذه المناسبة، قال هيديوكي كامينو، كبير المهندسين لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا: عندما قمنا بتطوير مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا لم يقتصر هدفنا على ضمان الجانب العملي منها فحسب، بل حرصنا أيضا على أن تمثل نمط حياة عملائنا وقيمهم.

ويتبنى الجيل الجديد من مركبات السيدان أسلوب تصميم أنيق وقوي بسقفها المنحني للخلف، والذي يعكس قوة علامة تويوتا يارس واعتماديتها التي حظيت بولاء واهتمام كبير من المتابعين في جميع أنحاء المنطقة.



التصميم الخارجي



ويتميز المظهر الخارجي لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا بتصميم لافت وأنيق، فمن الأمام، تتسم المركبة بمصد منخفض، وشبك أسود لامع جديد، بالإضافة إلى مصابيح LED جديدة ذات التصميم النحيف.

أما الجزء الجانبي للمركبة، فيسهم السقف المنحني للخلف بإضافة لمسات جمالية ديناميكية وعصرية عليها بشكل واضح، فيما يعكس التصميم الخلفي الانسيابي ثباتها وأناقتها.



أما المقصورة الداخلية الرحبة لمركبة تويوتا يارس الجديدة كليا، فتوفر المزيد من الراحة والملاءمة لكل من السائق والركاب. تتمتع لوحة العدادات الرقيقة والعريضة بلمسات أنيقة تبرز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة الممتدة على الأبواب الأمامية، كما تضم شاشة مقاسها سبع بوصات من نوع TFT تعرض معلومات متعددة، إلى جانب عداد سرعة رقمي.

ويمكن ضبط الشاشة على أحد الأنماط الأربعة المتوافرة، مما يسمح للسائق بتخصيص تجربته وتحسينها بالكامل.



مقصورة بميزات عملية



وصممت المقصورة الداخلية بشكل يمنح السائق رؤية أوضح، كما تضم العديد من أماكن التخزين المتواجدة في الأبواب الأمامية والخلفية، والتي تشمل حاملات الأكواب وقوارير الماء الصغيرة والكبيرة والمستندات.

من جهة أخرى، تتميز المركبة بصندوق أمتعة واسع تبلغ سعته 475 ليترا، ويأتي بلوحة قابلة للطي تعمل كفاصل لإتاحة إمكانية توزيع الأمتعة بشكل أفضل.



كما تستضيف المقصورة الداخلية للمركبة مجموعة من الميزات العملية، ومنها: شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي «أبل كاربلاي» Apple CarPlay و«أندرويد أوتو» Android Auto، ومنفذ «يو إس بي» على الوحدة الرئيسية، ومنفذي «يو إس بي» في الكونسول الخلفي، والتي تمكن الركاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة.

وتشمل الميزات الإضافية أيضا نظاما صوتيا بأربع أو ست مكبرات للصوت، ونظام تكييف أوتوماتيكي للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب.



القوة المحركة



وتعد مركبة تويوتا يارس الجديدة كليا بتقديم تجربة قيادة ديناميكية، إذ تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماما ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، وتأتي بخيارين من المحركات، الأول: بسعة 1.3 ليتر يمنح توازنا مثاليا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويولد قوة 97 حصانا و122 نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كم/ليتر، والثاني: بسعة 1.5 ليتر يقدم تسارعا سلسا واستجابة سريعة ويولد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 20.5 كم/ليتر.



ويقترن كلا المحركين بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعا قويا وسلسا منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعا هادئا وفعالا وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى.

وتسهم التحسينات التي أدخلت على كل من هيكل المركبة ومنصتها ونظام التعليق الخاص بها في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.8 أمتار.



تجهيزات السلامة



يمكن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام السلامة المتطور في المركبة «تويوتا سيفتي سينس»، وهو عبارة عن حزمة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق، ومنها نظام الأمان قبل التصادم (PCS)، ونظام مثبت السرعة المتكيف (ACC)، ونظام التنبيه عند تغيير المسار (LDA)، ونظام منع مغادرة المسار (LDP)، ونظام التنبيه عند تحرك المركبة الأمامية المتوقفة (FDA) الجديد، والذي يمنح السائق تحذيرا مرئيا ومسموعا عندما تبدأ المركبة المتوقفة أمامه في المضي قدما.



وبالإضافة إلى ذلك، تتميز مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كليا بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تتضمن وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، التي تتوافر بخيارين حسب الفئة، الأول: وسادتان، والثاني: ست وسائد تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام مساعد الكبح (BA)، ومكابح التوقف الإلكترونية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة.



أهم مواصفات يارس الجديدة كلياً



٭ متوافرة بنوعين من المحركات (1.3 ليتر - 96.6 حصانا) و(1.5 ليتر - 104.6 أحصنة).



٭ ناقل حركة متغير باستمرار (CVT).



٭ نظام مكابح التوقف الإلكترونية (EPB).



٭ نظام مثبت السرعة المتكيف (ACC).



٭ نظام التحذير ما قبل التصادم (PCW).



٭ نظام تنبيه المغادرة الأمامية.



٭ نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار (LDW).



٭ نظام منع مغادرة حارة السير (LDP).



٭ 6 وسائد هوائية.



٭ رنجات المنيوم قياس 16 أنشا.



٭ مستشعرات خلفية.



٭ اضاءة أمامية منخفضة الشعاع LED.



٭ شاشة أمامية عالية الوضوح 8 انشات تدعم أنظمة Apple Carplay وAndroid Auto.



٭ كاميرا خلفية.



٭ مكيف هواء عالي الجودة بتحكم أوتوماتيكي + فتحات خلفية للتهوية.



٭ مقاعد من المخمل.



٭ نظام سمعي مزود بـ 6 سماعات + بلوتوث + USB.



٭ مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا.



٭ زر تشغيل/ إطفاء المحرك بدون مفتاح (المفتاح الذكي).



٭ نظام الدخول للسيارة من دون مفتاح.



٭ مفاتيح تحكم على المقود.



٭ مثبت للسرعة.