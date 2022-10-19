استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أمس رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين أرنولد أكاكبو، وسفير جمهورية بنين لدى الكويت موجايدو سومانو ايسوفو، وحضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.



وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي أن هذا اللقاء يأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة بنين، وذلك في إطار تعاون الجانبين لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة عبر تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي، وتشجيع إقامة الندوات لترويج منتجات بنين في الكويت.



وفي هذا السياق، قال الصقر إن الغرفة تولي اهتماما بالغا بتوطيد العلاقـــات الاقتصاديـــة المشتركة، كما انها تأمل أن يكون التواصل مستمرا مع نظرائها في بنين من غرفة التجارة والصناعة، وأن يتم تزويدها بالقوانين الاستثمارية في بنين حتى يتم تعميمها على أعضاء الغرفة، مؤكدا على استعداد الغرفة لتسخير كل إمكاناتها بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.



بدوره، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين أرنولد أكاكبو عن سعادته بزيارة الغرفة وتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا أن غرفة بنين تسعى جاهدة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في بلاده.



وقد أشار الى أن بنين تتمتع بنظام ديموقراطي مستقر وتعتبر بوابة تجارية لأسواق مهمة في الدول المجاورة لها، حيث بين أن قانون الاستثمار في بنين يقدم العديد من المزايا والحوافر والإعفاءات الضريبية والحماية للمستثمر الأجنبي وحرية تحويل رؤوس الأموال.



كما أن بنين تتمتع بإمكانيات تجارية ضخمة حيث تعتبر المنتج الأول في أفريقيا والرابع عالميا للقطن، بالإضافة إلى توافر الذرة والبقول والكازو والأناناس، وتعمل بنين حاليا على مشاريع في مجال الدواجن وتطمح لأن تكون الأولى في إنتاج الدجاج، وقد اختتم حديثه بدعوة الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيين الى زيارة بنين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.



من جانبه، عبر سفير بنين لدى الكويت عن تقديره لهذه الخطوة المهمة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدا أن السفارة لن تألو جهدا في توفير الدعم اللازم لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في العمل مع نظرائهم في بنين، بالإضافة إلى بذل المساعي لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري وزيارات الوفود التجارية، مشيدا بالتعاون المميز مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والسفارة لإقامة مختلف الفعاليات التي تعزز من العلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



وقبل نهاية اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة بنين، بعد ذلك أعرب الضيوف عن خالص شكرهم وتقديرهم للغرفة على حسن الاستقبال، متمنين أن يستمر هذا التعاون بما يخدم مصلحة الاقتصاد لكلا الطرفين.