في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي الطموح، وسعيا منه لتأكيد دوره كمؤسسة مصرفية تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الذين انتهوا من دراستهم الجامعية، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية المقام بالجامعة الأسترالية في مقرها بمنطقة مشرف خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، أكد مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك، صادق عبدالله قائلا: نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات في الدولة، ولهذا الغرض يشارك البنك بصورة دائمة في المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي.



وتابع بأن رعاية البنك الفضية لهذا المعرض تأتي في إطار الأهمية المطلقة التي يوليها البنك للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات ومنها الجامعة الأسترالية وعقد مقابلات مباشرة مع الشباب الخريجين لغرض التوظيف الفوري في الوظائف المتاحة لدى البنك.



واختتم حديثه معربا عن شكره للتكريم الذي حظي به التجاري من الجامعة الأسترالية بحضور سفيرة أستراليا لدى البلاد ميليسا كيللي، مؤكدا سعى البنك الدائم لبناء قاعدة عريضة من الكوادر والكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من الشباب ذوي المواهب القادرين على قيادة العمل في المستقبل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك لزيادة نسبة العمالة الوطنية.