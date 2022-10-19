في إطار جهوده المتواصلة لتوفير فرص عمل للمواهب الكويتية الشابة، وضمن مساعيه لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل في الكويت، أعلن بنك الخليج عن رعايته البلاتينية لمعرض التوظيف في الجامعة الأسترالية الذي أقيم خلال يومي 16 و17 الجاري.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين.



ولاقى جناح البنك في المعرض إقبالا واسعا من الطلبة والطالبات، للتعرف بشكل تفصيلي عن إدارات البنك وبيئة العمل المصرفي، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي يحظى بها بنك الخليج كإحدى أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.



وتأكيدا على دعمه المستمر لبرامج الاستدامة، ولزيادة الوعي البيئي حرص بنك الخليج على المشاركة في المعرض بجناح صديق للبيئة مصنوع بالكامل من المواد معاد تدويرها، كما شارك فريق البنك طلاب الجامعة الأسترالية ومسؤوليها في زراعة نحو 300 شجرة، فيما تم توزيع نباتات كهدية لرواد المعرض من الطلبة والطالبات تطبيقا لشعار «الكويت الخضراء»، علما أن كل طلبات ومقابلات التوظيف تمت دون استخدام أوراق كليا.



بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي مشاركة بنك الخليج في معرض الجامعة الأسترالية للتوظيف، ضمن جهودنا المتواصلة في دعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكانياتهم، كونه إحدى أكبر مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي توظيفا للشباب.