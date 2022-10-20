يسعى برشلونة ثاني الترتيب برصيد 22 نقطة، لمداواة جراحه ونفض غبار الهزيمة الموجعة من الغريم التقليدي ريال مدريد (1-3) في المرحلة التاسعة، عندما يستقبل اليوم ضيفه فياريال التاسع (12 نقطة)، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.



كما تقام اليوم مباراتان ضمن ذات الجولة، حيث يستضيف ألميريا الثامن عشر في الترتيب (7 نقاط) نظيره جيرونا السادس عشر برصيد 8 نقاط في مواجهة متكافئة، فيما يحل إسبانيول الرابع عشر (9 نقاط) ضيفا على أوساسونا التاسع بـ 13 نقطة.



وبرغم إنفاق الملايين في سوق الانتقالات الصيفية، لم يكن رجال المدرب تشافي هرنانديز على قدر الآمال، اذ بعدما انتظر انتصارات فورية بدا أن النادي الكاتالوني في طور التعلم من جديد، ويأمل «البارسا» في بداية جديدة يتجاوز على إثرها الآثار السلبية لخسارة «الكلاسيكو» بالفوز على فياريال.



إلى ذلك، حرم الكولومبي راداميل فالكاو فريقه السابق أتلتيكو مدريد من فوز رابع تواليا، وذلك بإدراكه التعادل لرايو فايكانو 1-1 في الوقت القاتل ضمن ذات المرحلة، وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 20 بهدف لألفارو موراتا، لكنه صدم باحتساب ركلة جزاء ضده في الوقت القاتل بعد لمسة يد داخل المنطقة المحرمة من خوسيه خيمينيس تأكد من صحتها الحكم بعد اللجوء الى «VAR»، فانبرى لها فالكاو بنجاح، وبهذه النقطة، رفع «الأتلتي» رصيده الى 20 في المركز الثالث، فيما رفع فايكانو رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر.



وأنقذ الحارس المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية من هزيمة أولى في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد-القديم الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بصده ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام الضيف فالنسيا 1-1، وبدا النادي الأندلسي في طريقه للخسارة، بعدما تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الوافد الجديد الى فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني بكرة رأسية، قبل أن ينجح الأرجنتيني إريك لاميلا في خطف التعادل لأصحاب الأرض (86).



ورفع إشبيلية رصيده الى 10 نقاط في المركز الـ 11، فيما بات رصيد فالنسيا 15 في المركز الثامن مؤقتا.



كما واصل أتلتيك بلباو إهدار النقاط لمرحلة ثالثة تواليا بتعادله مع مضيفه خيتافي 2-2، ورفع بلباو رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما بات رصيد خيتافي 9 نقاط بالمركز الـ 15.