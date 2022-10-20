أطلق سراح لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون غرينوود بكفالة أمس، بعد أيام من اتهامه بمحاولة اغتصاب.



واتهم ابن الـ 21 عاما بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على فتاة في نهاية الأسبوع الماضي.



مثُل أمام محكمة في مانشستر الاثنين وأعيد إلى الحبس الاحتياطي، وتم تقديم طلب الكفالة أمس خلال جلسة خاصة في محكمة أخرى في مانشستر.



بعد الجلسة، قال متحدث باسم المحكمة إنه تم الإفراج عنه بكفالة، بشرط عدم التواصل مع الشهود، بمن فيهم المشتكي، والإقامة في عنوان محدد.



وسيمثل غرينوود الذي لم يحضر جلسة الاستماع القصيرة، مجددا أمام المحكمة في 21 نوفمبر المقبل. وكان المهاجم احتجز للمرة الأولى في يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، إثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة «إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا».



وأفرج عنه بكفالة منذ حينها قبل أن يحتجز مجددا السبت الفائت لخرقه الشروط القانونية.