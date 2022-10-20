أكملت سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ الجديدة من بورشة لفة كاملة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه بطول ‎20.8 كيلومترا في ‎6:49.328 دقائق، وهو زمن أقل من زمن اللفة لسيارة ‎‎911 GT3‎ الحالية بمقدار ‎10.6 ثوان.

وقاد السيارة خلال الاختبار سفير العلامة التجارية يورغ بيرغمايستر، الذي شارك في جميع مراحل تطوير السيارة الرائدة الجديدة، كما حضر الاختبار أحد مسؤولي الحلبة لتسجيل زمن اللفة‏.



وصممت بورشه سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ الجديدة بهدف توفير أعلى مستويات الأداء الفائق بفضل قوتها التي تبلغ ‎386 كيلووات ‏(525 حصانا متريا)، حيث استلهمت الشركة تقنيات السيارة الرياضية فائقة الأداء المخصصة للطرق العادية وأنظمتها من رياضة السيارات.

وإضافة إلى المحرك سريع الدوران بنظام السحب الطبيعي مع التصميم المخصص للسباق والهيكل الذكي خفيف الوزن، فإن أنظمة التبريد والديناميكية الهوائية في سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ الجديدة تربطها بشكل مباشر بشقيقتها التي تشارك في سباقات السيارات.

وتبلغ القوة الضاغطة للأسفل عند سرعة ‎285 كم/ ساعة ‎860 كغ، فيما يمثل ثلاثة أضعاف القوة الضاغطة التي تولدها سيارة ‎‎911 GT3‎ الحالية‏.



وقال رئيس خط إنتاج سيارات GT أندرياس بوينينغر: «قدمت سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ اليوم أعلى مستويات الأداء الفائق التي نتوقعها على حلبة السباق».

مضيفا: «يسرنا تسجيل هذا الزمن القياسي الجديد رغم الظروف التي لم تكن مثالية بسبب الرياح المعاكسة القوية على الجزء الطويل المستقيم من الحلبة وانخفاض درجة حرارة الأسفلت.

ومع ذلك، ترسي سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ معايير جديدة للديناميكا الهوائية وتصميم الشاسيه، فلم يحدث من قبل أن جمعت سيارة مخصصة للطرق العادية هذا الكم من التقنيات المستخدمة في رياضة السيارات»‏.



وتم تزويد سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ بمجموعة التجهيزات ‎Weissach‎ مع إطارات ‎Michelin Pilot Sport Cup ‎2 R‎ المتوافرة كتجهيز اختياري، بقياس ‎‎275/35 R‎‎20 في الأمام وقياس ‎‎335/30 R21‎ في الخلف.



وقد أكملت سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ الجديدة اللفة الأقصر القياسية في ‎6:44.848 دقائق.



من جانبه، قال بيرغمايستر: «فقدنا القليل من القوة الضاغطة للأسفل بسبب الرياح القوية، والتي بلغت حد العاصفة في بعض الأحيان، لكنني ما زلت سعيدا جدا بزمن اللفة الذي تحقق».

وأضاف: «في الأجزاء السريعة على وجه الخصوص، يضاهي أداء سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ سيارات السباق من الدرجة الأولى.

كما تقدم السيارة مستويات استثنائية فيما يتعلق بالكبح. باختصار، إن قيادة السيارة في لفات سريعة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه ممتعة للغاية»‏.



وتابع فرانك موزر، نائب رئيس خط إنتاج سيارات ‎911 و718‏، اللفة السريعة من داخل الحلبة، وقال: «أنا فخور بما حققه الفريق بأكمله أثناء تطوير واختبار سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ الجديدة».

وأضاف: «أطلق بيرغمايستر العنان للسيارة للوصول إلى أقصى إمكاناتها، وما زال بإمكان سيارة ‎911 مفاجأتنا والتأكيد على أن المحرك الخلفي مناسب تماما للسيارات الرياضية فائقة الأداء»‏.