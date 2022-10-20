يستضيف أرسنال الإنجليزي مساء اليوم نظيره آيندهوفن الهولندي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني بالمجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام على ملعب ستاد «الإمارات» معقل «الغانرز» التاريخي، ويتصدر أرسنال مجموعته بـ 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما يحل الفريق الهولندي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، من فوزين وتعادل، ويأتي فريق بودو جليمت في المركز الثالث بـ 4 نقاط من 4 مباريات.



ويسعى «المدفعجية» بقيادة المدرب الإسباني مايكل ارتيتا إلى الفوز لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، والتألق الذي يعيشه الفريق على المستويين المحلي والأوروبي، حيث يتصدر أرسنال قمة الدوري الإنجليزي دون خسارة وبرصيد 27 نقطة جمعها من 9 انتصارات وخسارة وحيدة.