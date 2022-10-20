أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم قبل شهر على انطلاق كأس العالم في قطر، أن لاعب خط الوسط الدولي أورلاندو غالو خضع لفحص إيجابي لمادة محظورة في سبتمبر الماضي.



وقد وجدت مادة كلوستيبول المنشطة في فحص اللاعب بعد المباراة التي تعادلت فيها كوستاريكا 2-2 مع كوريا الجنوبية الشهر الماضي.



وقالت الهيئة الكروية: «يعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطره بنتيجة اختبار المنشطات»، مضيفة انه «ثبت وجود مادة محظورة في اختبار خضع له أورلاندو غالو كالديرون».



وأمام اللاعب ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام للاستئناف وبعد الفترة الزمنية سيقرر «فيفا» ما إذا كان سيعلق نشاطه من عدمه.



ووقعت كوستاريكا في المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان في المونديال الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل.