

فوّت برايتون فرصة الارتقاء الى المركز الخامس ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه نوتنغهام فوريست في المرحلة الثانية عشرة.



وبقي برايتون سابعا برصيد 15 نقطة في حين ترك نوتنغهام الذي عاد الى الدرجة الممتازة للمرة الاولى منذ عام 1999، المركز الأخير ليحتل المركز التاسع عشر مع 6 نقاط.



وفي مباراة ثانية، قلب كريستال بالاس الطاولة على ضيفه ولفرهامبتون بفوزه عليه 2-1. تقدم الضيوف بهدف سجله جناحه الإسباني اداما تراوري (31)، ورد بالاس بهدفين سجلهما ايبيريشي ايزه (47) والجناح العاجي الدولي ويلفريد زاها (70).



وتختتم الجولة الـ 12 لـ «البريمييرليغ» اليوم بمباراتين، حيث يستضيف في الأولى فولام الذي يحتل الترتيب الـ 12 بـ 12 نقطة، على ملعبه «كرافين كوتاج» نظيره أستون فيلا السادس عشر بـ 9 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يحل ليدز يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في ستاد «كينغ باور»، ويسعى ليدز يونايتد الذي يحتل المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط إلى تحسين مركزه عند مواجهة «ذئاب» ليستر، آملا استغلال المعاناة الكبيرة، والمصاعب الكثيرة التي يعيشها خصمه خلال منافسات الموسم الحالي من «البريمييرليغ»، حيث يقبع ليستر في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.



ألمانيا



إلى ذلك، بلغ لايبزيغ حامل اللقب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 4-0 على هامبورغ الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية.



واحترمت التراتبية أيضا في لقاء آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت كيكرز من الدرجة الخامسة، إذ حسم الأول بطاقته بفوزه 2-0، على غرار ما فعل ماينز بفوزه على لوبيك من الدرجة الرابعة أيضا 3-0.