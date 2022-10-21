الشيخ محمد الجراح: الاستمرار بنمو الأصول.. يدل على مسار تصاعدي لأداء البنك ومركزه المالي القوي

رائد جواد بوخمسين: إنجازات «KIB» في 9 أشهر رسخت مكانته بين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققا أرباحا عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 4 ملايين دينار تقريبا، وبربحية سهم بلغت 1.27 فلس.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح إن أصول «KIB» نمت بمبلغ 730 مليون دينار تقريبا، أي بنسبة 25%، لتصل إلى 3.60 مليارات دينار تقريبا، وذلك مقارنة بمبلغ 2.88 مليار دينار تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضح ان الارتفاع في أصول «KIB»، جاء مدعوما في نمو حجم محفظته التمويلية بمبلغ 585 مليون دينار تقريبا، أي بنسبة 28%، لتصل إلى 2.69 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 2.11 مليار دينار تقريبا للعام الماضي.



كما أشار الجراح إلى الاستمرار في تحقيق النمو بقيمة وجودة الأصول، ما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك ومركز مالي قوي، مشيرا الى أن النتائج عكست أيضا نموا بنسبة 10% في حجم محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة، لتصل إلى 307 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 280 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021.



وشدد الجراح على أن بنك الكويت الدولي «KIB» يبذل جهودا في توسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك وغيرها.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك رائد جواد بوخمسين إن البيانات المالية شهدت نموا في حسابات المودعين بنسبة 22%، لتصل إلى 2.29 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.88 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 243 مليون دينار.



وأضاف بوخمسين أن «KIB» مستمر في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 15.9%، في حين بلغ معيار الرفع المالي 7.7% بنهاية الربع الثالث من العام 2022، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.



وحول إنجازات البنك خلال الفترة الأخيرة، قال بوخمسين «باعتبارنا مؤسسة مصرفية تسعى لتحقيق نجاحات على جميع الأصعدة، فنحن مستمرون في تركيز جهودنا بشكل واضح على مسارين متوازيين، الأول هو الاستمرار بتطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية بما يواكب واقع السوق وحاضره ويلبي احتياجاته، والأهم من ذلك، بما يلبي احتياجات عملائنا، ما يعني الاستمرار في ابتكار وتطوير الخدمات على نحو منتظم عبر كل وظيفة من وظائف أعمالنا.

أما عن المسار الثاني، فهو أن نضمن استدامة تحقيق النمو والتطور على المدى الطويل، حيث نواصل تعزيز مركزنا المالي ونموذجنا التشغيلي وبنيتنا التحتية التكنولوجية، بينما نسعى لاستثمارات مربحة وفرص تعاون ناجحة تدعم هذا النمو».



وأضاف أن هذا العام قد قام البنك بتحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وبما يغطي نطاق أعماله بالكامل من الخدمات المصرفية للأفراد إلى العقارات إلى الخدمات المصرفية للشركات، ما أسهم في تحقيق نتائج مالية جيدة، والحفاظ على جودة أصوله وتعزيزها.



كما أشاد بوخمسين من جهته بالإنجازات التي حققها KIB خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة البنك بين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، سجلها خلال محطات مهمة أسست لمعايير جديدة للخدمات المصرفية.



وأضاف: «لقد ركزنا بشدة على طرح منتجات جديدة وحلول رقمية متميزة وبعروض مبتكرة ومجزية، بما في ذلك منتجنا المصرفي الجديد للأفراد وهو حساب توفير «الدروازة» والمبني على أساس وكالة بالاستثمار، بحيث يتم توزيع العوائد بشكل شهري للعميل، إضافة لسحوبات على جوائز نقدية مستمرة طوال العام.



تدشين قسم جديد للاستشارات العقارية



ضمن نجاحات البنك في مجالاته الأخرى والمتعددة، ومن بينها المرتبطة بتعزيز تواجده ضمن القطاع العقاري، تمكن KIB من تدشين قسم جديد للاستشارات العقارية وتطوير دعم المنتجات والذي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء.



من ناحية أخرى، فقد نجح البنك في البدء بتأسيس كل من شركة «مركز مبادر KIB»، التي تعمل كمنظومة تأهيلية متكاملة متعددة الخدمات، مخصصة لشريحة المبادرين الكويتيين وذلك في إطار دعمه المتوصل للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك شركة «مركز الابداع التكنولوجي» والتي ستكون الذراع التكنولوجية لـ KIB في تنفيذ المشاريع الفنية والتطورات المستقبلية التي يحتاجها البنك، كما ستقوم الشركة في الاستثمار في الخدمات المالية مثل Fintech وغيرها.



جوائز مرموقة وسجل حافل بالتكريمات



توج أداء البنك الاستثنائي خلال العام الحالي بعدد من الجوائز التقديرية أضافت لسجله الحافل التكريمات والألقاب، حيث نال KIB جائزة The Asset - Triple A لأفضل صفقة صكوك لها تأثير اجتماعي في 2022 عن مساهمته كمدير مشترك في إصدار «صكوك استدامة» للبنك الإسلامي للتنمية، كذلك حاز كل من لقب «أفضل بنك إسلامي في الكويت للعام 2022»، و«أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت 2022» من منصة World Finance (WF).