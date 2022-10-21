أنور المضف: نتائج البنك تؤكد صلابة مركزه المالي.. والحفاظ على تحقيق مستوى ربحية جيد

جهاد الحميضي: «المتحد» يواصل جهوده لتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائه



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 30.4 مليون دينار، بما يزيد على أرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 27.1 مليون دينار وبنسبة زيادة تبلغ 12.2%.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه حقق إجمالي أرباح تشغيلية بلغت 70 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بزيادة نسبتها 2.9%، مقابل 68 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.59 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من 2022، مقارنة بإجمالي موجودات بلغ 4.57 مليارات دينار تم تسجيله في نهاية سبتمبر 2021.



كما ارتفع كل من صافي محفظة التمويل وودائع العملاء ليصل إلى 3.36 مليارات دينار، و3.16 مليارات دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2022، مقارنة بـ 3.26 مليارات دينار، و3.13 مليارات دينار على التوالي في نهاية الربع الثالث من عام 2021



مركز مالي صلب



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف: «مازالت الأسواق المالية تعاني من آثار عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم بصورة غير مسبوقة في العالم، والتي خلقت تحديات إضافية أمام المصارف.

على الرغم من ذلك نجحت سياسات البنك الحصيفة في تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو، كما أننا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من جودة البيئة التشغيلية في الكويت نظرا لتحسن الإنفاق الاستهلاكي والذي يترافق مع عودة الانتعاش للنشاط التجاري والسفر، والزيادة في أسعار النفط».



وأضاف: «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا قدرته على صلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر.

هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو. كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وجدارة الاقتصاد الكويتي بشكل عام وذلك بالاستناد الى قوة مؤشرات الوضع الاقتصادي في الكويت، وفرص الأعمال الواعدة التي تنتظر القطاع المصرفي والتي نعمل على الاستفادة منها من خلال استراتيجية العمل المتوازن».



وأكد المضف، بالقول: «لقد نجح البنك الأهلي المتحد في إنهاء التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2022 بنتائج جيدة واستطاع تحقيق نمو في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية صلبة واستراتيجية حصيفة وتوافر كفاءات مصرفية.

وأشار د. المضف إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية».



وتوجه المضف بالشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر لعملاء البنك لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأعرب المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا على اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.



خدمات مصرفية متطورة



وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك لفترة التسعة أشهر الأولي من السنة المالية 2022، قالت الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «لقد حققنا نموا في الأرباح، وارتفاعا في الأصول ومحفظة التمويل، وهو ما يعكس نجاح مساعينا في الاستفادة من حالة التعافي التي تشهدها البيئة التشغيلية في الكويت».



وأكدت الحميضي على أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة التي تلبي تطلعات عملائنا مع التركيز على خطة التطور الرقمي لخدمات ومنتجات البنك بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء.

كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية ادخارية متميزة.



وأشارت الحميضي إلى أن البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال. كما أكدت الحميضي أن البنك يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.



جوائز مرموقة



ولفتت الحميضي إلى ان البنك قد استطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 أن يحصد باقة من الجوائز المرموقة في قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي، حيث نال البنك جائزة «أفضل بنك في تقنية المعلومات المصرفية في الكويت 2022» من مجلة إنترناشيونال بيزنس، حيث حصل البنك الأهلي المتحد على هذه الجائزة تقديرا لتزامن البنك مع أحدث الحلول التقنية الفعالة، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك لأنشطة الخزينة الكويت 2022» من جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيوحيث تعتبر هذه الجائزة بمنزلة اعتراف بالابتكار والإنجاز والأداء المتميز لإدارة الخزينة لدى البنك.

بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة «أفضل بنك لمبادرات الموارد البشرية - الكويت 2022» من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية، للتأكيد على استراتيجية الموارد البشرية بالبنك، وإشراك الموظفين، والاحتفاظ بالمواهب، واكتساب المواهب والاعتراف بها.



وحصد البنك جائزة «أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك نظرا للإنجازات الملموسة التي حققها البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.



وكذلك حصل البنك على جائزة «أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود البنك المتميزة ودوره الفعال في وسائل التواصل من خلال إستراتيجيته الفعال لجذب وخدمة العملاء من مستخدمي القنوات الرقمية.

ونال البنك أيضا جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2022» على مستوى الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الخامس، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة.



وفي ختام تعليقها، تقدمت الحميضي بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم.



حصد شهادة «الآيزو» بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات



قالت جهاد الحميضي إن البنك الأهلي المتحد حصل على شهادة الآيزو المرموقة - معيار إدارة الجودة ISO 9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطوير وتقديم الخدمات من ALCUMUS، وتعد هذه الشهادة هي معيار إدارة الجودة المعترف به عالميا الذي طورته ونشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقد تم إصدارها بعد مراجعة شاملة وتقييم في الموقع للعمليات والوظائف التجارية مقابل أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات المعيار.



أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة بالكويت



أشارت الحميضي إلى أن البنك حصل على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام2022»، من مجلة ميد، حيث تعد مجلة ميد من أكثر مصادر الأخبار والأبحاث والتحليلات تميزا واحترافية في مجال المال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.

كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية - الكويت 2022» من مجلة إنترناشيونال بيزنس. حصل البنك على هذه الجائزة تقديرا لما تم تخصيصه واستثماره من موارده لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا.