شريف حمدي



حظيت بورصة الكويت بنشاط ايجابي لافت خلال تعاملات الأسبوع، خاصة منذ جلسة 18 اكتوبر التي تزامنت مع افتتاح الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سادت حالة من التفاؤل بين اوساط المتعاملين بأن الفترة المقبلة سوف تنعم فيها البلاد باستقرار سياسي سينتج عنه تنفيذ العديد من المشاريع التنموية.



واستمر النشاط الايجابي في البورصة في الجلسات التالية لتحقق مكاسب سوقية في آخر 3 جلسات نحو 1.9 مليار دينار، لتنهي البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع على مكاسب سوقية بنسبة 2.7% بإجمالي 46.38 مليار دينار.



وعزز هذا النشاط الايجابي اللافت، عدة عوامل اخرى في مقدمتها بدء افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022، وهي نتائج تحمل بشائر الخير للمساهمين، حيث اعلن البنك الوطني عن ارباح 374 مليون دينار بنمو 47%، كما اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن ارباح بـ 205.8 ملايين دينار بنمو 22%، كما ارتفعت ارباح بنك الخليج إلى 45.7 مليون دينار بنسبة نمو 66%.



وبدا تفاعل المتعاملين مع هذه النتائج بإقبال على عدد من الأسهم مما أدى إلى ارتفاعات سعرية مثل الوطني وبيتك وأجيليتي والخليج وغيرها من أسهم البنوك والشركات التي تستعد للكشف عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل.

كما اسهم الاستقرار الذي تشهده اسعار النفط على المستوى العالمي، فضلا عن استقرار الأوضاع على مستوى الحرب الروسية على اوكرانيا في الاداء الايجابي في مجمله لأسواق المال العالمية ومنها اسواق المنطقة بشكل عام.

وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 17.5% بمحصلة اجمالية بلغت 242 مليون دينار بمتوسط يومي 48 مليون دينار مقارنة مع 206 ملايين دينار بمتوسط يومي 52 مليون دينار الأسبوع الماضي.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 55%، بكميات 825 مليون سهم مقابل 532 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.7% بمكاسب 292 نقطة ليصل إلى 8119 نقطة ارتفاعا من 7827 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 3.6% مضيفا 189 نقطة ليصل إلى 5411 نقطة ارتفاعا من 5222 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.7% بمكاسب بلغت 259 نقطة ليصل إلى 7246 نقطة ارتفاعا من 6987 نقطة.



في سياق آخر، ارتفعت قيمة الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الأسبوعية بنسبة 2.8%، لتصل إلى 3.7 مليارات دينار من 3.6 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء ارتفاع قيم بعض الأسهم خاصة الأسهم التي اعلنت عن نتائجها المالية الجيدة للتسعة أشهر الماضية.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 19 اكتوبر الجاري، استمر التوجه الشرائي للأجانب من خلال زيادة الملكيات في أسهم 5 بنوك هي الوطني والخليج وبوبيان وبرقان والمتحد، بينما تراجعت نسب الملكيات في كل من بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الدولي KIB، واستقرت في 3 بنوك هي التجاري والأهلي ووربة.