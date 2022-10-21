27 مليار دينار إيراداتها.. و25.8 ملياراً المصروفات



أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية حققت صافي أرباح بلغت قيمتها 1.2 مليار دينار خلال السنة المالية المنصرمة (2021/2022).



وتفصيليا، قالت المصادر إن إيرادات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية الماضية بلغت 27 مليار دينار مقابل مصروفات بلغت قيمتها 25.8 مليارا.



وذكرت أن مجلس إدارة «البترول» قرر تحويل أكثر من مليار دينار إلى الخزانة العامة للدولة، وكذلك تحويل 120.6 مليون دينار إلى الاحتياطي العام للمؤسسة.



وتوزعت ايرادات «البترول» على النفط الخام بقيمة 16.8 مليار دينار و6.7 مليارات دينار على المنتجات البترولية، و2.6 مليار دينار ايرادات من الغاز والغازات المسالة و125.6 مليون دينار، فيما حققت المؤسسة ايرادات بقيمة 585.7 مليون دينار من المحفظة المالية.



ولجهة المصروفات، فإن التكاليف المباشرة المتغيرة بلغت 24.2 مليار دينار، ومصروفات التشغيل بقيمة 3.4 مليارات دينار، اما اجمالي المصروفات المستردة من الدولة فيبلغ 2.1 مليار دينار، وصافي مصروفات التشغيل فيبلغ 1.27 مليار دينار.