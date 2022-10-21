محمود عيسى



احتفظت الكويت للشهر السادس على التوالي بالمركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس خليجيا على قائمة مجلة ميد للمشروعات في منطقة الخليج ككل والتي تشمل كلا من ايران والعراق، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 9 سبتمبر و14 اكتوبر، حيث بلغت قيمة المشروعات لديها 201 مليار دولار، وذلك رغم تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.49% عن 202 مليار دولار المسجلة خلال الفترة السابقة بين 5 اغسطس و9 سبتمبر الماضيين.



وعلى غرار الفترة السابقة، فقد حلت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في المركزين الاول والثاني بمشاريع قيمتها 1.347 تريليون دولار و522 مليار دولار على التوالي.

وحلت قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس بمشاريع قيمتها 198 مليار دولار، و184 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي.



وعلى المستوى الخليجي، فقد ساعدت مشروعات الغاز والسكك الحديدية في إعادة المؤشر إلى النمو الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 0.8% خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.

وبلغت قيمة المشروعات 3.05 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الخليج في نهاية الفترة، وقد استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 82% منها، أو ما يعادل 2.5 تريليون دولار.



وقد أدت هذه الزيادة لوضع حد للتراجع الذي استمر لعدة أشهر خلال فترة الصيف، والتي تضمنت انخفاضا بنسبة 8% للمؤشر في يوليو - وهو أحد أكبر الانخفاضات في شهر واحد على الإطلاق.

وتتماشى العودة إلى النمو الإيجابي مع التوقعات الاقتصادية المواتية لمنطقة الخليج، حيث تستمر المنطقة في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة.



وكان سوق المشروعات القطرية الأفضل أداء، اذ سجل ما قيمته 198 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ، بزيادة قدرها 2.6% عن 193 مليار دولار التي تم تسجيلها في الفترة السابقة.



وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل الأسواق أداء خلال هذه الفترة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ لديها 1.35 تريليون دولار.