بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري مشروع ميزانية البلدية عن السنة المالية 2023/2024.



ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها. الرد على سؤال العضوة م.علياء الفارسي بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها. إعادة النظر بمشروع تقسيم القسيمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان. الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2021/2022.



مشروع ميزانية برنامج المجلس البلدي للسنة المالية 2023/2024. عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2023/2024 على المجلس البلدي. تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية.



طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى. الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الأندلس قطعة 5 بشأن عدم الموافقة على توسعة مسجد (عبدالله الهاجري). الاقتراحين المقدمين من العضو عبدالله العنزي، الأول بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، والثاني بشأن طلب عمل ممشى وطريق للدراجات الهوائية في مدينة جابر الأحمد السكنية.