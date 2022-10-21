بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان هناك 3 مواقع عاملة حاليا لردم النفايات البلدية الصلبة والتابعة للبلدية وهي: الجهراء، جنوب الدائري السابع، ميناء عبدالله، حيث تقوم بأعمال الفرز للاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات.



وقال المنفوحي في رده على سؤال العضوة علياء الفارسي بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها:



بخصوص النفايات البلدية نفيد بأن الشركات المتعاقدة مع البلدية تقوم بتجميع ونقل النفايات من المصدر المحدد لها من قبل بلدية الكويت حسب نصوص العقد (السكن الخاص - جزء من الاستثماري) ونقلها الى مواقع المعالجة التي حددها مدير عام بلدية الكويت.



بخصوص النفايات الإنشائية يلزم مصدر تلك النفايات بنقلها بمعرفته إلى أماكن معالجتها التي حددها مدير عام البلدية.



وحول الأساليب والطرق المتبعة في التعامل (الإخراج - النقل - المعالجة) مع النفايات، وهل أساليب آمنة على الصحة العامة والبيئة؟ قال: إخراج النفايات مسؤولية مصدر تلك النفايات ويلزم بوضعها في أكياس محكمة الغلق داخل الحاويات المخصصة لذلك وإخراجها في الساعات المحددة من مدير عام البلدية. وفيما يخص عملية النقل فقد تم الرد عليه بالبند الأول من السؤال.



وبشأن أساليب المعالجة والتخلص من النفايات:



٭ النفايات البلدية الصلبة:



يتم حاليا استقبال النفايات البلدية الصلبة في مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة العاملة والتابعة لبلدية الكويت حاليا وهي 3 مواقع (الجهراء - جنوب الدائري السابع - ميناء عبدالله)، ومن ثم فرز النفايات القابلة للتدوير لتقليل كميات النفايات المردومة والاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات، ومن ثم ردم النفايات بصورة عمودية على شكل طبقات فوق سطح الأرض بشكل يومي.



٭ النفايات الإنشائية:



يتم توجيه الشاحنات المحملة بالنفايات الإنشائية الناتجة في الكويت سواء الناتجة عن عمليات الهدم او ترميم المنازل او الناتجة عن المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص الى مصنعي التدوير العاملين بنظام الـ (BOT)، حيث يتم استقبال النفايات الإنشائية القابلة للتدوير ومعالجتها، اما النفايات الإنشائية غير القابلة للتدوير فيتم استقبالها في موقع ردم النفايات الإنشائية التابعة لبلدية الكويت خلف مصنعي التدوير بمنطقة جنوب الدائري السابع.



وبشأن الالتزام بشروط وضوابط التخلص من النفايات بداية من خروجها من المصدر وأثناء نقلها بواسطة الناقل وانتهاء بوصولها الى موقع المعالجة، ذكر ان الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت ملتزمة بتنفيذ ما جاء بشروط العقد بداية من خروجها من المصدر وأثناء نقلها وفي حال عدم التزامها يتم تطبيق جدول المخالفات والجزاءات الواردة بشروط العقد من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقود (إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق) بالمحافظات.



وبخصوص الجهات الرقابية المعنية بمتابعة عملية التخلص من النفايات، وما الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم؟ أوضح ان إدارة شؤون البيئة - قطاع المشاريع هي الجهة المعنية بمتابعة عملية التخلص من النفايات.