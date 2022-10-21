أعلن رئيس لجنة اقتراع طلبة كلية الهندسة والبترول يونس سكين، عن فوز قائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول بعدد أصوات 1780 وتلتها القائمة العملية بعدد أصوات 1044 صوتا.



وكانت الانتخابات عقدت أمس في ختام الأسبوع الثاني لانتخابات الجمعيات الطلابية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا فيما شهدت العملية الانتخابية حضورا لافتا وسط مشاركة طلابية واضحة.



وحول سير العملية الانتخابية قال سكين ان الانتخابات سارت بكل شفافية وبشكل منظم بفضل تضافر الجهود وتعاون القوائم الطلابية وطلاب الكلية، مضيفا: إقبال الطلبة كان جيدا منذ الساعات الأولى للاقتراع، حيث وصل عدد الطلبة 380 طالبا من أصل 1052 طالبا حتى الساعة 11 صباحا.



من جانبها، قالت رئيسة لجنة انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول (طالبات) أسيل الشايجي، ان عدد الطالبات وصل حتى الساعة 11 صباحا الى 860 طالبة من أصل 2965 طالبة، موضحة أنه لم تكن هناك مشاكل تذكر، مشيدة بالتعاون الكبير بين جميع العاملين والطلبة.