تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. إبراهيم عبدالله ميرزا، وبحضور مسؤولين من كلية العلوم الإدارية ومن كامكو إنفست، إضافة إلى اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين وطلبة الكلية، افتتحت كامكو إنفست مقر اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين واستراحة لطلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت مع تجديد قاعتين مجهزتين بالكامل بالاحتياجات التي تتماشى مع متطلبات الطلبة، الأمر الذي يعد أحد المحاور الجوهرية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الجامعة.



وبهذه المناسبة تقدم د.إبراهيم ميرزا بالشكر والتقدير لكامكو إنفست لإقدامها على توفير هذه المبادرة الاجتماعية المميزة لطلبة كلية العلوم الإدارية، وثمن بشدة علاقة الكلية بكامكو التي تعتبر بدورها علاقة طويلة الأمد، وسعد بإقبال الطلبة على هاتين القاعتين، حيث تم خصيص إحداهما كمقر لطلبة الكلية المتفوقين، في حين تم افتتاح الاستراحة لاستقبال كافة الطلبة مما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لتوفير قيمة مضافة للطلبة.



وأشار د.ميرزا إلى أنه تم تصميم مقر الطلبة المتفوقين خصيصا لاستضافة الطلبة المدرجين على قائمة العميد، وهم مجموعة من الطلبة ذوي الأداء الأكاديمي المميز ممن يقدمون المساعدة والدعم لزملائهم في كلية العلوم الإدارية، حيث إنه تم تصميم الاستراحة بصفة خاصة لتلبية المتطلبات المهمة للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لهم تمكنهم من مساعدة ودعم زملائهم أكاديميا.



وبدورها، ذكرت نوال ملا حسين، رئيس قطاع العمليات المساندة أن كامكو إنفست تحرص على دعم الشباب وتمكينهم، مشيدة بمساهمتهم في تجديد هاتين القاعتين لخدمة طلبة جامعة الكويت، ومؤكدة التزامهم بمواصلة طرح المبادرات المختلفة لدعم الطلبة ومواصلة تعزيز تلك العلاقة عبر الأنشطة المختلفة، وتندرج تلك المبادرة، التي تستهدف دعم جامعة الكويت والطلبة، ضمن الركيزة الاجتماعية لإستراتيجية الاستدامة التي تحرص الشركة على اتباعها، والتي تنعكس إيجابيا على عملياتهم مع مراعاة جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



وختمت ملا حسين قائلة: «نشكر إدارة كلية العلوم الإدارية على دعمهم من خلال توفير الفرصة للقطاع الخاص لطرح مبادرات ذات قيمة مضافة للطلبة. والشكر موصول إلى اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين، وعلى رأسهم رئيسة اللجنة إخلاص سلطان، والطلبة لجهودهم وتعاونهم البناء في إنجاز هاتين القاعتين».