برعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أ.د.عايد سلمان، أقامت عمادة الكلية حفل تكريم قائمة العميد الشرفية والمتفوقين من العام الجامعي 2021/ 2022 على مسرح الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، وجّه القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.عايد سلمان كلمة للطلبة المتفوقين المحتفى بهم قائلا: لقد ميز الله تعالى أهل العلم عن غيرهم من البشر، فمن استغل العلم في العمل النافع رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة، لافتا إلى تكريم مستحق لثلة من المتميزين الذين اجتهدوا في تحصيل العلم، وضربوا مثالا يحتذى به متقدما بالشكر لمن تفوق وتميز وملأ الكلية فخرا واعتزازا بنتاجها.



وأضاف: إنني على ثقة تامة بأن الطلبة الذين لم يوفقهم الله عز وجل في نتائج هذا العام الدراسي يمكنهم أن يقفوا هنا في العام المقبل ويكرموا، وسوف تكون الكلية حينها أكثر فخرا واعتزازا بهم، فلا أجمل من أن ترى أثر الجهد في إحداث التغيير الإيجابي، هذا وأسأل الله للجميع ديمومة التوفيق والنجاح والرقي.



بدوره، قال الطالب المتفوق من قسم الهندسة المدنية ناصر العازمي: الحمد لله الذي يسر البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات وأعاننا ويسر لنا كل صعب وجعل بعد كل عسر يسرا، وأقول لزملائي الطلبة، كما يقال: «لا يجب أن تكون عظيما لتقف لكن يجب أن تقف لكي تكون عظيما»، إننا نستطيع بالمثابرة والعزيمة والإصرار أن نستمر بهذا التفوق، ونصل إلى أعلى المراتب فلا عائق أمام الإنسان سوى نفسه.



وفي الختام، قام سلمان ومساعد العميد للشؤون الطلابية ورؤساء الأقسام العلمية بتكريم الفائقين، متمنين لهم التوفيق والسداد.