QS تصدر تصنيفها السنوي الخاص بجامعات العالم العربي QS Arab Region University Rankings 2023

جامعة الشرق الأوسط الأمريكية جاءت في المرتبة الـ 16 بين الجامعات الخليجية

تصنيف QS للجامعات لعام 2023 شمل 199 جامعة من 18 دولة عربية



أصدرت (QS Quacquarelli Symonds) تصنيفها السنوي الخاص بجامعات العالم العربي للعام 2023، الذي أعلن عنه بتاريخ 19 الجاري، وذلك خلال الملتقى العربي السنوي QS Arab Forum الذي عقد في دبي - الإمارات العربية المتحدة، والذي حضره عدد كبير من رؤساء وإداريين من كافة الجامعات العربية.



وعلى غرار التصنيف العالمي للجامعات والذي يصدر في شهر يونيو من كل عام شاملا أكثر من 1500 جامعة حول العالم، يعتبر التصنيف السنوي الخاص بجامعات العالم العربي ملحقا مهما يعنى بجامعات العالم العربي حصرا، وذلك بهدف تسليط الضوء على أفضل الجامعات في هذه المنطقة.



أفضل 50 جامعة في العالم العربي



شمل إصدار QS لسنة 2023، 199 جامعة من 18 دولة عربية. وفي لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي، حافظت جامعة الملك عبدالعزيز على مركز الصدارة، وجامعة قطر في المرتبة الثانية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الثالثة.



AUM في المرتبة الأولى في الكويت





على الصعيد المحلي، حلت جامعة AUM في المرتبة الأولى، فيما أحرزت تقدما ملحوظا على المستوى العربي من المرتبة الـ34 في العام 2022 إلى المرتبة الـ26 في عام 2023، كما يظهر في الرسم البياني 1 بحسب موقع QS. ويظهر التصنيف جامعة الكويت في المرتبة الـ30 عربيا، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الـ47 عربيا.



أما على صعيد الجامعات الخليجية حصرا، فتحتل AUM المرتبة الـ16.



تمثيل الدول في لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي



وفيما يخص تمثيل الدول في لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:



٭ السعودية (9 جامعات في طليعتها جامعة الملك عبدالعزيز).



٭ الإمارات العربية المتحدة (10 جامعة في طليعتها جامعة الإمارات العربية المتحدة).



٭ لبنان (9 جامعات في طليعتها الجامعة الأمريكية في بيروت).



٭ مصر (6 جامعات في طليعتها الجامعة الأمريكية في القاهرة).



٭ الأردن (6 جامعات في طليعتها جامعة الأردن).



٭ الكويت (3 جامعات في طليعتها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية -AUM).



٭ البحرين (3 جامعات في طليعتها جامعة العلوم التطبيقية).



٭ وقد تمثلت كل من الدول التالية بجامعة واحدة فقط: قطر (جامعة قطر)، العراق (جامعة بغداد)، وسلطنة عمان (جامعة السلطان قابوس)، تونس (جامعة تونس).





مقارنة بين تصنيف QS Arab Region لجامعات العالم العربي وتصنيف QS World العالمي



تصدر QS تصنيفين رئيسيين كل عام، هما:



1 - التصنيف العالمي للجامعات QS World University Rankings والذي يصدر في شهر يونيو.



2 - تصنيف إقليمي يعنى بالجامعات بحسب وجودها الجيوغرافي في أقاليم مختلفة (Latin America، Asia، Arab Region….) ومن أهم هذه التصنيفات الإقليمية، تصنيف جامعات العالم العربي QS Arab Region Rankings الذي يصدر في أكتوبر من كل عام.