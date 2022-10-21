آلاء خليفة



بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات شاركت جامعة الكويت متمثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام ومركز نظم المعلومات في المعرض المقام على هامش افتتاح المؤتمر الخليجي الثالث للأمن السيبراني في فندق راديسون بلو قاعة الهاشمي خلال الفترة من 20 - 19 أكتوبر 2022، وذلك بحضور نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني، وآمر سلاح الإشارة في وزارة الدفاع م.محمد العنزي.



وشهد المؤتمر تكريم جامعة الكويت في الافتتاح لمشاركتها بالمعرض من خلال عرض آخر ما توصلت إليه الجامعة من تطور في الأرشفة الإلكترونية.



وقد شاركت العديد من الجهات المحلية والإقليمية وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها وزارة المواصلات من المملكة العربية السعودية، وإدارة الوثائق في سلطنة عمان، وشركة نفالي الأميركية ومقرها في شيكاغو، حيث تخلل المؤتمر عدة ندوات وورش تخدم الأرشفة الحديثة وإدارة الوثائق.