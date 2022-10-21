بدعوة من مركز فيليسيانو لريادة الأعمال والابتكار في جامعة ولاية مونتكلير بالولايات المتحدة الأميركية، شاركت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد ونادي تمكين المرأة بالجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال النسائية – للسنة التاسعة، إذ يهدف هذا الأسبوع لدعم وإلهام النساء في مجال ريادة الأعمال.



وعقدت الكلية حلقة نقاشية أدارتها الأستاذة المشاركة في الإدارة وريادة الأعمال د.سليمة سمادي بالحرم الجامعي بالسالمية أمس، بمشاركة الأستاذة المساعدة في التمويل د.مريم الصباح والأستاذة المساعدة في التسويق د.سارة الشمالي، ورئيسة نادي تمكين المرأة الطالبة رتاج الجندل، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات النساء ودورهن البارز في المجتمع. واستضافت الحلقة النقاشية 3 رائدات أعمال كويتيات نجحن في دخول عالم ريادة الأعمال، وهن الناشطة الاجتماعية شيخة الصباح، والمنتجة مريم الخترش، ورائدة الأعمال - إحدى خريجات الجامعة - هيا النعمة.