تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي الدريعي، نظمت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة فعالية يوم المعلم، وذلك على مسرح كلية الهندسة والبترول ـ بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور الأساتذة المتميزين بالبحوث وفئة الشباب المتفوقين في مجال البحوث العلمية، وبمشاركة الجهات الداعمة منها جمعية المعلمين الكويتية والدروازة.



بداية، أعرب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي، عن سعادته وفخره بوجوده في مثل هذا اليوم، مبينا أن الهدف من هذه الفعالية هو ترك أثر عميق في ذهن الطلبة المتفوقين، وخلق جو من التواصل بين الطالب المتميز والأستاذ المتميز ما يسهم في ترك أثر جيد في المستقبل، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد في حياتهم الجامعية.



وجاء ضمن هذه الفعالية تكريم الفائزين بجائزة الباحث المتميز وأوائل الطلبة والطالبات المتفوقين في الكليات للعام الجامعي 2020 /2021.