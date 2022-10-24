قدمت مجموعة الخليج للتأمين - الكويت (gig-Kuwait)، الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت رعايتها لجائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب «غولدن ون» عن الموسم الماضي (2021/2022)، وذلك في نسختها الرابعة، التي أقيمت الأسبوع الماضي وسط حضور كبير من جانب الرياضيين والإعلاميين في قاعة الشيخة سلوى الصباح.



وقالت «الخليج للتأمين» إنها قدمت الرعاية انطلاقا من موقعها الريادي كأحد أكبر المساهمين في خدمة المجتمع ومن منطلق حرصها على تشجيع الرياضة والرياضيين في الكويت، كما أن لمجموعة الخليج للتأمين العديد من المساهمات في خدمة الرياضة والرياضيين وتشجيعها للمتميزين منهم والأبطال.



وأكدت «الخليج للتأمين» حرصها على الاستثمار في الشباب في كافة المجالات الرياضية وغير الرياضية، وذلك من منطلق حرصها على دعم جيل متميز يخدم الوطن ويتقدم به



وأعربت عن فخرها بتنظيم الجائزة بصورة مشرفة تليق باسم الشيخ ناصر صباح الأحمد وبالكرة الكويتية واللاعبين.