تألق منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات وحقق 10 ميداليات خلال مشاركته في بطولة رومانيا الدولية الثالثة، إذ أحرزت سارة البناي ذهبية أداة الصولجان للمستوى (A)، فيما نالت سارة برونزيتين، الأولى في أداة الطوق والثانية في الترتيب العام لفئتها بعد احتلالها المركز الثالث، كما انتزعت راية القصار التي نافست في المستوى (A) ذهبية أداة الكرة، وفضية أداة الصولجان، وبرونزية الترتيب العام، وكذلك تفوقت نبيلة الخرافي التي نافست في المستوى (B)، محققة ذهبية الأداء الحر وفضية أداة الطوق وبرونزية أداة الصولجان، وفضية الترتيب العام لفئتها.