يعقوب العوضي



تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، حيث تشهد صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم مواجهتي الكويت برصيد 12 نقطة مع الجهراء بـ 5 نقاط في الـ 7.00 مساء، والعربي وله 6 نقاط مع برقان بـ 4 نقاط في الـ 5.00، بينما يلعب الساحل برصيد 5 نقاط مع القادسية برصيد 8 نقاط في الـ 6.30 على صالة القادسية، والشباب من دون نقاط مع الصليبخات بالرصيد ذاته في الـ 6.30 على صالة الساحل.



وبعد مرور 4 جولات على البطولة توجب على الصليبخات والشباب معالجة مواضع الخلل التي يعانيان منها، حيث لم يتمكن أي منهما من تحقيق أي نقطة والفوز بشوطين على الأقل في مختلف المباريات.