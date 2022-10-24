يعقوب العوضي



فاز الكويت على مضر السعودي 34-19 (الشوط الأول 20-5) في المباراة التي جمعتهما على الصالة الخضراء في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات أدوار الترضية لبطولة كأس العالم للأندية (سوبر غلوب)، وحاز حارس العميد حسن صفر جائزة رجل المباراة ومن المقرر أن تعود بعثة العميد إلى البلاد اليوم، وبذلك يحتل الكويت المركز التاسع في البطولة رسميا.



من جانب آخر، وضمن منافسات دوري اليد العام تحت 15 سنة، فاز كاظمة على اليرموك 27-26، فيما فاز القرين على العربي 22-20، وتخطى القادسية الجهراء بنتيجة 25-17، كما تغلب الفحيحيل بصعوبة على النصر 19-18، وفاز السالمية على خيطان 23-20، وقسا الكويت على الساحل بنتيجة 43-8.