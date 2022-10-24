ينظم النادي الكويتي للرياضات الجوية بطولة الدرون الأولى في الكويت والفريدة من نوعها كأول بطولة وطنية لسباق الطائرات دون طيار بمشاركة جميع الفئات المهتمة بمجال الطيران والرياضات الجوية المختلفة.



وفي هذا الصدد، قال أمين سر النادي الكويتي محمد بورحمة إن التسجيل في البطولة انطلق في مقر النادي الكويتي للرياضات الجوية في مجمع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بمنطقة حولي، مشيرا إلى انه يسبق موعد البطولة لقاء تنويري للمشاركين الذين أتموا تسجيلهم، مضيفا أن النادي الرياضات الجوية سخر كل الإمكانات لإنجاح هذه البطولة.